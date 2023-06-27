Украинцы призвали Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

Инициатива может быть рассмотрена главой Незалежной в течение трех месяцев.

Граждане Украины зарегистрировали петицию на сайте президента Владимира Зеленского с целью призвать его к разрыву дипломатических отношений с белорусской стороной. По мнению украинцев, дружба республики с Россией несет некоторые риски.

«Обращаемся к вам с просьбой разорвать дипломатические отношения с Республикой Беларусь», — написано в документе.

Авторы публикации отметили, что российско-белорусское сотрудничество в силу своего укрепления в политической и экономической сферах представляет угрозу национальным интересам и безопасности Незалежной.

В петиции также отмечается, что разрыв отношений с Белоруссией станет сигналом для других стран для начала или усиления партнерства. Авторы считают, что одобрение президентом их инициативы станет «сильным политическим шагом».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.