Обращение Путина к представителям силовых структур: полное видео

Торжественная церемония проводится на территории Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле выступает с речью, обращенной к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность в центральном регионе страны в минувшие выходные.

Торжественная церемония проводится на Соборной площади.

Российский лидер высоко оценил действия военных и правоохранительных органов, которые фактически остановили гражданскую войну, действуя четко и слаженно.

Также президент попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.