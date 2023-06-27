Обращение Путина к представителям силовых структур: полное видео

Президент РФ Владимир Путин обратился к представителям силовых ведомств
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Торжественная церемония проводится на территории Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле выступает с речью, обращенной к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность в центральном регионе страны в минувшие выходные.
Торжественная церемония проводится на Соборной площади.
Российский лидер высоко оценил действия военных и правоохранительных органов, которые фактически остановили гражданскую войну, действуя четко и слаженно.
Также президент попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.
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