В ЮАР прокомментировали возможное участие Путина в саммите БРИКС

Приедет ли глава России на встречу?

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявил, что не в курсе, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит БРИКС. Об этом пишет Reuters.

До этого стало известно, что в условиях строжайшей секретности состоялась встреча, в которой приняли участие европейские дипломаты, а также представили стран БРИКС. Они обсудили вопросы вокруг украинского кризиса.

Запад перед началом встречи поставил перед собой задачу — заручиться поддержкой Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, которые продолжают сохранять нейтральную позицию по СВО. Также в ЕС подтвердили, что Киев инициировал встречу представителей стран Запада с коллегами из стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как страны БРИКС и европейские дипломаты обсудили украинский кризис.