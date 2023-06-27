В ЮАР прокомментировали возможное участие Путина в саммите БРИКС

Глава МИД ЮАР: Россия пока не ответила, примет ли Путин участие в саммите БРИКС
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Приедет ли глава России на встречу?
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявил, что не в курсе, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит БРИКС. Об этом пишет Reuters.
До этого стало известно, что в условиях строжайшей секретности состоялась встреча, в которой приняли участие европейские дипломаты, а также представили стран БРИКС. Они обсудили вопросы вокруг украинского кризиса.
Запад перед началом встречи поставил перед собой задачу — заручиться поддержкой Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, которые продолжают сохранять нейтральную позицию по СВО. Также в ЕС подтвердили, что Киев инициировал встречу представителей стран Запада с коллегами из стран БРИКС.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как страны БРИКС и европейские дипломаты обсудили украинский кризис.
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