«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым

28-летний певец и заслуженный артист РФ стали добрыми друзьями и давно гастролируют вместе.

IVAN посчитал звонок заслуженного артиста РФ Николая Носкова розыгрышем. Своими воспоминаниями о знакомстве с российским музыкантом, а также о том, как Николай Носков пережил инсульт, 28-летний певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Как рассказывает IVAN, летом 2016 года он отдыхал с друзьями загородом, как молодому певцу неожиданно позвонил Николай Носков с предложением записать совместную песню и выступить на его юбилейном концерте. Лично артисты знакомы не были.

«Только я его знал и слушал. И он звонит, а что-то связь обрывается, потому что загородом. А я думаю, что это бред какой-то, точно меня разыгрывают», — вспоминает артист.

Тем не менее, предложение оказалось вполне себе серьезным, и IVAN выступил на одной сцене с заслуженным артистом РФ Николаем Носковым, спев с ним песню «На меньшее я не согласен».

«Концерт прошел, и я думал, что сейчас, наверное, песню запишем. Что-то все как-то умялось, и тут я в новостях узнаю, что у него случился инсульт. И я в шоке, как и все абсолютно», — делится артист.

Спустя время певец предложил своему продюсеру Виктору Дробышу навестить заслуженного артиста.

«И мы поехали. Он (Николай Носков) рад был нас видеть. Познакомились с семьей, выпили чая. Он показывал еще какие-то демки, записи свои, то есть потихонечку начал что-то делать», — рассказывает IVAN.

По словам 28-летнего певца, совместные песни с Николаем Носковым практически готовы, релиз которых ожидается в ближайшее время.

IVAN получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. Певец покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат певца IVAN отправил его в музыкальную школу.