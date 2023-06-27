В Краснодарском крае молния убила мужчину, ударив прямо в голову — видео

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 470 0

Мужчина скончался в результате удара молнии на овощебазе в Краснодарском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Telegram / mvd23krasnodar; 5-tv.ru

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Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

Мужчина в Краснодарском крае скончался после удара молнии. Стихия настигла его на территории местной овощебазы. Площадь, на которую он выбежал во время грозы, была полна машин и грузовиков.

Полиция Краснодарского края в своем Telegram-канале сообщила об инициировании проверки по факту гибели человека. Молния ударила ему прямо в голову. Он полученного разряда мужчина скончался на месте. Ему было 49 лет.

В правоохранительных органах уточнили, что мужчина приехал в Краснодар для посещения злополучной торговой базы. Он хотел приобрести овощи и фрукты.

В Армении недавно молния повредила старейший памятник XIII века под названием Хачкар. От монумента, расположенного в селе Кармрашен Вайоцдзорской области, остались лишь основание и небольшой осколок. Эксперты обсуждают, подлежит ли культурный объект восстановлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про правила поведения во время грозы.

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