Поклонник Пинк во время концерта кинул пакет с прахом своей матери на сцену

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Знаменитость заинтересовала наполненная порошком «посылка» и она подняла ее. Какова была реакция?

Поклонник Пинк во время концерта кинул пакет с прахом своей матери на сцену

Фото: www.globallookpress.com / Angel Marchini

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Поклонник американской музыкальной исполнительницы Пинк подкинул ей на сцену пакет с прахом собственной матери во время ее выступления на фестивале British Summer Time Hyde Park, стартовавшем в Лондоне. Об этом сообщило издание The Mirror.

По словам очевидцев, произошло все во время исполнения певицей трека Just like a pill. Один из зрителей бросил к ногам Пинк небольшой мешок. Певица взяла в руки «посылку», к которой была приклеена записка. Как оказалось, содержимое пакета было прахом человека — матери фаната.

«Даже не знаю, как к такому относиться», — с улыбкой призналась Пинк.

Певица отложила мешок на край сцены и продолжила выступление.

Последнее время фанаты часто делают своим кумирам странные подарки. На концерте певицы Биби Рекса один из зрителей кинул на сцену свой телефон. Гаджет прилетел прямо в глаз артистке. Выступление пришлось остановить, а в больнице ей наложили несколько швов на рассеченную бровь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Биби Рекса показала последствия от прилетевшего на концерте в лицо телефона.

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