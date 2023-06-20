Биби Рекса показала последствия от прилетевшего на концерте в лицо телефона: было больно

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Певица Биби Рекса показала синяк на лице от прилетевшего на концерте телефона

Биби Рекса показала последствия от прилетевшего на концерте в лицо телефона: было больно

Фото: www.globallookpress.com / AVIER ROJAS

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Врачам пришлось накладывать швы на рану знаменитости, однако она, похоже, не унывает.

Певица Биби Рекса показала, что стало с ее лицом после того, как в него прилетел телефон, брошенный кем-то из зрителей на ее концерте накануне.

В соцсети знаменитость опубликовала фото, на которых виден внушительных размеров кровоподтек вокруг левого глаза и рассечение под бровью. От таких «украшений» впору впасть в депрессию или биться в истерике, однако Биби Рекса, судя по выражению лица и поднятому вверх большому пальцу, не унывает. Видимо, считает, что такова оборотная сторона славы и успеха.

Лицо Биби Рексе после прилетевшего на концерте телефонаЛицо Биби Рексе после прилетевшего на концерте телефона. Instagram* / beberexha

Неприятный инцидент с певицей произошел во время концерта в Нью-Йорке 19 июня. На кадрах с шоу видно, что в певицу прилетел телефон в тот момент, когда она шла по сцене в сторону зрителей. Получив удар, девушка упала на колени, схватилось за лицо и прервала выступление. В больнице ей наложили на рану три шва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в блогера Карину Кросс во время выступления на молодежном фестивале в Хабаровске подросток бросил бутылку.

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