Сомнолог объяснил, почему ночные кошмары возвращаются

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Сомнолог Мелехин: постоянные кошмары говорят о сбое в психике

Сомнолог объяснил, почему ночные кошмары возвращаются

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky / photothek.net via

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Частым кошмарам подвержены впечатлительные, склонные к страхам и сильной тревожности люди.

Постоянно мучающие ночные кошмары несут в себе скрытый смысл. Необходимо его разгадать, и тогда ужасные сны перестанут повторяться. Об этом aif.ru рассказал кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

Он объяснил, что кошмары — это защитная реакция психики на различные раздражители, с которыми человек сталкивается в течение дня. С этой точки зрения кошмары даже полезны, так как защищают нас от возбуждения и предохраняют от нервного срыва.

Однако если кошмары регулярно повторяются, заставляют просыпаться и сопровождаются учащенным сердцебиением, тошнотой и испариной, то это уже опасный симптом. Он сигнализирует о некоем сбое в психике и может быть признаком:

  • посттравматического расстройства;
  • эмоционального выгорания;
  • сепарационной тревоги (когда вы от чего-то отделяетесь);
  • классического перфекционизма;
  • клинической депрессии;
  • чего-то, связанного с ощущением безопасности.

По словам Мелехина, частым кошмарам подвержены впечатлительные, склонные к страхам и сильной тревожности люди. Также кошмары могут преследовать тех, кто находится в ситуации неопределенности. Чтобы избавиться от повторяющихся ужасных сновидений, необходимо обратиться к специалисту — он поможет проработать и устранить вызывающую их причину.

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Сомнолог объяснил, почему ночные кошмары возвращаются

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