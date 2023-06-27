Сомнолог объяснил, почему ночные кошмары возвращаются

Частым кошмарам подвержены впечатлительные, склонные к страхам и сильной тревожности люди.

Постоянно мучающие ночные кошмары несут в себе скрытый смысл. Необходимо его разгадать, и тогда ужасные сны перестанут повторяться. Об этом aif.ru рассказал кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

Он объяснил, что кошмары — это защитная реакция психики на различные раздражители, с которыми человек сталкивается в течение дня. С этой точки зрения кошмары даже полезны, так как защищают нас от возбуждения и предохраняют от нервного срыва.

Однако если кошмары регулярно повторяются, заставляют просыпаться и сопровождаются учащенным сердцебиением, тошнотой и испариной, то это уже опасный симптом. Он сигнализирует о некоем сбое в психике и может быть признаком:

посттравматического расстройства;

эмоционального выгорания;

сепарационной тревоги (когда вы от чего-то отделяетесь);

классического перфекционизма;

клинической депрессии

чего-то, связанного с ощущением безопасности.

По словам Мелехина, частым кошмарам подвержены впечатлительные, склонные к страхам и сильной тревожности люди. Также кошмары могут преследовать тех, кто находится в ситуации неопределенности. Чтобы избавиться от повторяющихся ужасных сновидений, необходимо обратиться к специалисту — он поможет проработать и устранить вызывающую их причину.

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