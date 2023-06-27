Футболистам в Италии запретили играть в майках с номером 88

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 52 0

Такое решение было принято в связи с тем, что это число используется в неонацистских группах как символ приветствия.

Футболистам в Италии запретили играть в майках с номером 88

Фото: www.globallookpress.com / Simone Spada

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В Италии проходит кампания по борьбе с антисемитизмом, в рамках которой министерство внутренних дел и министерство спорта страны приняли решение запретить футболистам брать себе 88-й номер. Об этом сообщило издание La Gazzetta Dello Sport.

Отмечается, что этот номер используется в неонацистских группах как символ приветствия, а цифры зашифровывают нацистское приветствие. Если на стадионах болельщики будут скандировать неонацистские кричалки или демонстрировать другие проявления антисемитизма, то футбольный матч будет немедленно остановлен.

«Мир футбола объединяется в борьбе с антисемитизмом и всеми формами дискриминации», — заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

В прошедшем сезоне под 88-м номером выступали Марио Пашалич за «Аталанту», Тома Башич за «Лацио», Томас Ринкон за «Сампдорию» и Матеуш Прашелик за «Козенца».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодежная сборная Украины нарушила регламент ФИФА в матче Евро-2023.

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