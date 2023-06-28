Любовный треугольник? Роман Курцын честно рассказал о личной жизни

Артист поделился жизненным опытом на премьере комедии, в которой сыграл главную роль.

Актер Роман Курцын признался, что никогда не оказывался в центре драмы и меж двух огней. В то время как его герой Иван из нового фильма мечется в любовном треугольнике, исполнитель роли предпочитает простые и честные отношения. Без конфликтов ни одна пара не обходится, уверен он, однако сильное чувство может победить любой кризис.

Артист поделился своими взглядами с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере комедии «Мальдивы подождут», снятой режиссером Анарио Мамедовым. Партнерами Курцына на съемочной площадке стали Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Максим Лагашкин Владимир Епифанцев и другие звезды отечественного кино.

Герой Курцына — цирковой гимнаст, который всю жизнь посвятил сцене и не ожидал подвоха от собственного сердца. В силу обстоятельств он стал вором — не потому что судьба непростая, а по принуждению. Да еще и влюбился по уши! В «любовном треугольнике» Ивану придется решать сразу несколько задач. Актеру, по собственным словам, в ситуации его персонажа бывать не приходилось.

«Нет, я и есть (любовный) треугольник (смеется). Не бывает все гладко. Всегда есть какие-то вещи, которые приходится преодолевать, на которых ты растешь, делаешь развитие, выносишь урок жизненный. Поэтому все ясно. (А чтобы преодолеть кризис в отношениях надо) любить человека. Вот и все. Это самое главное», — сказал артист.

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