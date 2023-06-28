Алена Чехова о пластических операциях: «Дай бог, чтобы не пришлось»

Актриса рассказала почему, по ее мнению, люди решают изменить свою внешность.

Актриса театра и кино Алена Чехова призналась, что только в крайнем случае решилась бы на пластическую операцию. По мнению звезды, у любого подобного вмешательства есть скрытые негативные последствия, которые проявятся только в будущем. Кроме того, оно может быть опасным, если ошибиться с выбором хирурга. Уж лучше оставить как есть, чем потом сожалеть о своем поступке.

Своими взглядами на современные методы преображения актриса поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере комедии «Мальдивы подождут», режиссером фильма стал Анарио Мамедов.

«Это выбор каждого человека. Я не хотела бы вмешиваться в свою внешность, я благодарна Богу и родителям за то, что они мне подарили. И я бы, конечно, не стала делать ничего. Но все люди разные, и я никого ни в коем случае не осуждаю. Те люди, которые выбирают такой путь — это их путь. За их выбор они принимают на себя ответственность, и, зная эту ответственность, несут какие-то негативные последствия», — заявила Чехова.

Как отметила артистка, если уж берешься за перекройку своего тела и лица, доверять стоит только проверенным пластическим хирургам. Тренд получать процедуру красоты по бартеру (популярный у блогеров и звезд шоу-бизнеса), считает она, очень опасен. Можно получить совершенно неожиданный результат и заработать проблемы со здоровьем на упомянутом пути к идеалу.

«Наверно, могут быть разные мотивации… Человек идет (на операцию) просто потому что к нему проявляют интерес и уважение. Но опять же от агрессии никто не застрахован, разные бывают ситуации. Пластические хирурги, на мой взгляд, они обоснованы, когда есть какое-то уродство у человека от природы… Я бы для себя мечтала, чтобы никогда со мной такого не произошло. Чтобы мой путь помог мне избежать вмешательства хирургического и какого-либо другого», — заключила актриса.

В этом году, как известно, поразил фанатов и друзей переменами народный артист РФ Филипп Киркоров. Он отреставрировал в кабинете хирурга буквально все тело — постройнел, обрел изящные рельефы, подтянул кожу на лице, а в добавок еще и стал голубоглазым блондином. На днях, писал 5-tv.ru, певец снова оказался в кабинете своего доктора. Что еще он планирует улучшить?