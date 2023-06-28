«Большой нос стал маленьким»: Бородина откровенно заговорила о пластике

Звезду «Дома-2» регулярно пытаются уличить в радикальных процедурах красоты, указывая на кардинальные перемены во внешности.

Телеведущая Ксения Бородина твердо стоит на своем — она в очередной раз заявила, что не обращалась к пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать тело и лицо. Звезда «Дома-2» увидела в Сети разбор ее внешних изменений, опубликованный косметологом. В нем селебрити уличили в ринопластике, возможно, безоперационной, а также увеличении губ филлерами и подтяжку лицевого овала.

Бородина, как известно, активно защищается от подобных обвинений, твердит, что ее красота естественная, а поддерживают ее исключительно процедуры ухода и мастерство визажистов. Гены, говорит, а не нож хирурга, позволяют здорово выглядеть. Вот и сейчас «разоблачение» ведущая восприняла как личное оскорбление. И честно рассказала, какой «тюнинг» перенесла в действительности.

«Есть вещи, на которые я не могу не реагировать. Например, когда горе-косметологи рассказывают вам о том, какие процедуры я сделала. Ладно, когда у тебя большой нос стал маленьким, окей, когда у тебя была маленькая грудь, а тут стали большие сиси — тут понятно. Ну или если у тебя веки прям закрывали глаза, тогда тоже…» — возмущается Бородина.

Ксения Бородина на премии MTV Movie Awards в 2007 году. Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

Телеведущая отметила — она не просто не скрывает от публики, что пользуется благами современной индустрии красоты, она демонстрирует в личном блоге все методы преображения. Знаменитость подчеркнула, что открыто заявляет о ботоксе, биоревитализации и увлажняющих процедурах. Но филлеров, настаивает она, под ее кожей не было и нет.

За годы работы на телевидении Ксения Бородина значительно изменилась. В том числе, селебрити тщательно следит за фигурой. Оставаться стройной и миниатюрной ей непросто, как и любой любительнице сладкого и мучного. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Дома-2» обиделась на подписчика за комментарий о лишних килограммах.