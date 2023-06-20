«Неделю не ела хлеб и сладкое»: Бородина возмутилась критике своей фигуры

Телеведущая сама обратила внимание на изменившуюся фигуру, но обиделась, когда это сделали интернет-пользователи.

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась бестактности интернет-публики, которая указала ей на изменившуюся не в лучшую сторону фигуру. Ведь знаменитость и без мнения публики заметила, что немного набрала лишних килограммов.

В социальной сети знаменитость опубликовала комментарий одного из фолловеров, который указал Бородиной, что она поправилась. Молчать телеведущая не стала. Она пояснила, что уже на протяжении недели не ест хлеб и сладкое, пытается вернуться к прежней форме, но избавиться от нескольких килограммов достаточно сложно.

«Спасибо большое, я как раз на правильном питании уже неделю и скинула один килограмм пока что, но, по-вашему, поправилась. Мне вообще нравятся эти сообщения, когда я неделю не ела хлеб, который обожаю, сладкое, без которого жить не могу», — взбесилась Бородина.

Но долго расстраиваться из-за бестактного комментария телеведущая не стала. Ей подняли настроение другие подписчики, которые осыпали ее комплиментами и отметили, что ее фигура по-прежнему совершенна.

«Надеюсь, избавлюсь от двух килограммов. Вот мужики не поели одну ночь и уже один килограмм ушел. Я неделю мучаюсь, реально прям работаю над собой: тренировки, бокс, массаж и пока один килограмм. Но главное в этом деле не опустить руки и не открыть рот, и дальше как по маслу, которое тоже нельзя», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие операции и процедуры сделала Бородина для преображения.