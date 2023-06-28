Красота спасет мир: китайский совет дня на среду, 28 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 29 0

В эти сутки случится энергетический штиль. Дела будут идти ни шатко ни валко.

Красота спасет мир: китайский совет дня на среду, 28 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 июня?

В среду случится энергетический штиль. Дела будут идти ни шатко ни валко, захочется расслабиться и позабыть обо всем важном и чрезвычайном. В такие дни опаснее всего насиловать свой организм «достигаторством».

Совет дня: посвятите среду прекрасному. Особенно хороший результат принесет занятие визуальными искусствами. Сходите в кино, в театр, на выставку. А после посещения храма культуры стоит обязательно насладиться видами природы.

Предостережение дня: не ходите в среду по врачам и тем более не посещайте хирургов. Если есть возможность — не подвергайте в среду свой организм оперативным вмешательствам.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Красота спасет мир: китайский совет дня на среду, 28 июня

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