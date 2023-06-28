На Украине предложили переименовать Запорожье

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25 0

До 1921 года город назывался Александровск. С чем связана такая инициатива?

На Украине предложили переименовать Запорожье

Фото: Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Нацкомиссия по стандартам государственного языка порекомендовала переименовать Запорожье. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Они аргументировали это тем, что название города входит в перечень «не соответствующих лексическим нормам украинского языка».

Уточняется, что данное название «касается российской имперской политики». При этом комиссия не пояснила, в чем именно состоит «несоответствие».

Так, комиссия указала на необходимость обосновать целесообразность сохранения текущего названия города или же предложить новое. На это потребуется шесть месяцев. Если по истечению этого времени рекомендации не будут выполнены, то название будет менять Верховная Рада по решению комиссии.

До 1921 года город назывался Александровск.

Как отмечает издание, не всем пришлась по нраву инициатива комиссии. Некоторые нардепы назвали это маразмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Кремля на желание Зеленского переименовать Россию в Московию.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.05
0.39 93.14
0.84
Красота спасет мир: китайский совет дня на среду, 28 июня

Последние новости

3:32
Стала известна дата приезда в Москву посланника Ватикана по Украине
3:16
На Украине предложили переименовать Запорожье
3:15
Красота спасет мир: китайский совет дня на среду, 28 июня
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака
2:57
Беспорядки начались в пригороде Парижа после убийства полицией подростка
2:43
В Омске молния стала причиной сильного пожара в жилой пятиэтажке

Сейчас читают

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров
«Титаник» продолжает забирать души: как переплетены судьбы людей, связанных с лайнером
«Не надо пытаться их изгнать»: что делать при встрече со змеей в Москве
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео