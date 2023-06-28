На Украине предложили переименовать Запорожье

Нацкомиссия по стандартам государственного языка порекомендовала переименовать Запорожье. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Они аргументировали это тем, что название города входит в перечень «не соответствующих лексическим нормам украинского языка».

Уточняется, что данное название «касается российской имперской политики». При этом комиссия не пояснила, в чем именно состоит «несоответствие».

Так, комиссия указала на необходимость обосновать целесообразность сохранения текущего названия города или же предложить новое. На это потребуется шесть месяцев. Если по истечению этого времени рекомендации не будут выполнены, то название будет менять Верховная Рада по решению комиссии.

До 1921 года город назывался Александровск.

Как отмечает издание, не всем пришлась по нраву инициатива комиссии. Некоторые нардепы назвали это маразмом.

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