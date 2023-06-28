Минздрав предложил способ решения дефицита кадров в больницах

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Известия: Минздрав предложил решить дефицит кадров в больницах с помощью студентов-ординаторов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Особенно остро эта проблема стоит в сельских районах.

Минздрав предложил решить кадровый дефицит в российских больницах с помощью студентов-ординаторов. Дело в том, что в лечебных учреждениях по всей стране не хватает около 80 тысяч специалистов.

Как отмечают «Известия», особенно остро эта проблема стоит в сельских районах. Предполагается, что часть вакантных мест на должностях врачей-стажеров займут студенты из ординатуры медицинских вузов.

Решение о допуске каждого должна будет принять специальная комиссия после проведения промежуточной аттестации. При этом у стажера обязан быть руководитель — действующий врач. В случае, если эти предложения Минздрава одобрят в Госдуме, они вступят в силу с марта следующего года.

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