Минздрав предложил способ решения дефицита кадров в больницах

Особенно остро эта проблема стоит в сельских районах.

Минздрав предложил решить кадровый дефицит в российских больницах с помощью студентов-ординаторов. Дело в том, что в лечебных учреждениях по всей стране не хватает около 80 тысяч специалистов.

Как отмечают «Известия», особенно остро эта проблема стоит в сельских районах. Предполагается, что часть вакантных мест на должностях врачей-стажеров займут студенты из ординатуры медицинских вузов.

Решение о допуске каждого должна будет принять специальная комиссия после проведения промежуточной аттестации. При этом у стажера обязан быть руководитель — действующий врач. В случае, если эти предложения Минздрава одобрят в Госдуме, они вступят в силу с марта следующего года.