Останутся вместе? Что происходит в отношениях Мусульбес и Капаклы

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Аделина Ким
Аделина Ким 125 0

После поездки на Бали звезды «Дома-2» Мусульбес и Капаклы уехали к родственникам в разные города

Останутся вместе? Что происходит в отношениях Мусульбес и Капаклы

Фото: Instagram* / black_crown_official_

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Поклонники считают, что пара состоит в несерьезных отношениях.

Звезды шоу «дом-2» Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы разъехались по разным городам. Согласно слухам, влюбленные редко проводят вместе время. Поклонники даже не замечают былой страсти и интереса в отношениях знаменитостей. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

Недавно пара вместе сбежала с Бали, а после возвращения с отпуска они разъехались в разные части страны. Роман сейчас находится вместе со своими близкими в Петербурге, Татьяна тоже не теряет время, девушка празднует день рождения брата в окружении своей семьи.

Поклонники пары считают, что такое поведение молодых людей очень странное, ведь вместо того чтобы познакомить родственников, возлюбленные отдались друг от друга. Некоторые считают, что такое решение говорит о несерьезности отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова кормит своих малышей магазинным пюре.

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