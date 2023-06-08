Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова кормит своих малышей магазинным пюре

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

Девушка жестко ответила фанатам, раскритиковавшим ее за такое решение.

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова кормит своих малышей магазинным пюре

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова призналась, что кормит детей магазинным пюре. Такой новостью она поделилась с подписчиками в собственном блоге.

Девушка отметила, что выбирает детское питание в соответствии с советами педиатров. Однако фанаты не оценили такого решения девушки. В ответ Ефременкова попросила не лезть в ее жизнь.

«Я буду делать так, как считаю нужным. До года точно мы будем есть еду из банок», — заявила блогер.

В прошлом девушка часто заявляла, что ненавидит готовить. Вместо этого она регулярно заказывает еду на дом.

Ефременкова стала мамой 22 сентября прошлого года. Девушка родила близнецов Кристиана и Даниэля от возлюбленного Мондезира Свет-Амура.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у детей Ефременковой проблемы со зрением. Если через год они не прекратиться, то близнецам придется ходить в очках.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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