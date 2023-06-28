Рита Дакота пожаловалась на проблемы со здоровьем: «Лежу и тихонечко плачу»

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Певица Рита Дакота сообщила подписчикам о боли в ноге и возможном переломе пальца

Рита Дакота пожаловалась на проблемы со здоровьем: «Лежу и тихонечко плачу»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Совсем недавно исполнительница вышла замуж и была самой счастливой, а теперь плачет по ночам. Что с ней случилось?

Певица Рита Дакота, недавно вышедшая замуж, пожаловалась на проблемы со здоровьем. В своем личном блоге звезда рассказала, что сильно ударилась ногой — с разбегу и об стул.

«Не могу наступить на ногу и допускаю, что сломала палец», — поделилась Дакота.

Она также не стала скрывать, что от боли не может сдержать слез.

«Вот лежу и тихонечко плачу, чтобы ребенка не разбудить», — добавила певица.

Насколько серьезная у нее травма стало известно через несколько часов. Дакота опубликовала кадры с отдыха в Египте, куда отправилась вместе с дочерью, и написала, что палец опух и побаливает, но точно не сломан.

В 2018 году Рита Дакота со скандалом развелась с Владом Соколовским из-за постоянных измен со стороны артиста. От брака осталась дочь Мия, которая сейчас живет с исполнительницей.

В мае Дакота вышла замуж за режиссера Федора Белогая. Ее бывший супруг, в свою очередь, тоже собрался играть свадьбу с новой возлюбленной, которая уже родила ему сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота рассказала о жизни после свадьбы.

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