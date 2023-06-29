Вульгарность или стиль? Какие эмоции вызывает красная помада

Не все женщины могут смело заявить о себе с помощью яркого оттенка на губах — некоторые считают это слишком вульгарным.

Некоторые считают красную помаду символом роскоши, а другие смотрят на это как на пошлую вещь. История показывает, что зачастую этот цвет использовали женщины легкого поведения.

Однако в 20 веке многое изменилось, что в том числе сняло табу с этого оттенка. Гештальт-терапевт Алла Бажан объяснила изданию aif.ru, как люди сейчас относятся к этому цвету.

Эксперт считает, что красная помада может выглядеть роскошно и украшать девушку, если и весь остальной макияж правильно подобран под этот цвет. В таком случае красные губы не только завершат облик, но и поднимут планку для мужчин. Самые смелые подойдут к такой женщине, а остальные будут лишь любоваться.

«Если взять ту же помаду и небрежно, на бегу накрасить губы, предварительно не позаботившись о своем лице, то можно получить обратный эффект. Если этот „макияж“ дополнить глубоким вырезом декольте, короткой юбкой и высокими каблуками на платформе, то получится максимально вульгарный, отталкивающий образ», — подчеркнула Бажан.

Решительность или агрессия?

Красная помада может нести как ноты смелости и уверенности в себе, так и агрессии с дерзостью. Специалист считает, что через помаду женщина показывает свои желания окружающим.

Но не все представительницы прекрасного пола могут проявить такую решительность. В какой-то степени из-за того, что у красной помады есть и другие смыслы.

Неловкость, чувство вины и стыд

Окружающие постоянно указывают девушкам на внешний вид. За выбор помады ругают родители, учителя, друзья и знакомые. Но вместо этого лучше научить девочку выглядеть элегантно и уместно даже с таким ярким цветом. Чаще всего девушки слышат такие слова в свой адрес:

«Тебя изнасилуют. Сама виновата будешь. Напросилась, разоделась, разукрасилась», — запугивает общество.

Еще совсем маленьким детям вбивают мысль, что мужчина соблазнился на помаду, значит, проблема в тебе, а не в том, что он не умеет контролировать свои чувства. Из-за таких фраз девушка погружается в стыд, вину и начинает закрываться от мира.

Как нравится мужчинам?

Большинству опрошенных нравится, когда на губы девушек нанесен естественный оттенок с некоторым блеском. Они не возражают, когда красная помада используется в минималистичных образах для похода в ресторан, театр или клуб.

Это значит, что для таких дерзких оттенков, по мнению мужчин, нужен веский повод. Гештальт-терапевт уверена, что идеальный красный оттенок можно подобрать для каждой девушки. С таким дерзким цветом на губах она может почувствовать себя уверенней и увидеть, как можно выглядеть красиво, но без вульгарности.

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