«Он сумасшедший»: будет ли модно иметь короткий нос, как у Майкла Джексона

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 8 317 0

Хирург Алексанян: нос Майкла Джексона — это неудачный результат восьми пластических операций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoogerhuis; 5-tv.ru

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Врач рассказал о том, что общался с хирургом, который оперировал мирового кумира.

Внешность Майкла Джексона на протяжении долгих лет была предметом споров, обсуждений и даже мистификаций. Говорят о ней и годы спустя после смерти артиста. Как стало известно, он стеснялся своего изуродованного носа и тщательно прятал его под протезами, которых у него была целая коллекция на все случаи жизни.

Но почему одна из самых запоминающихся деталей внешности легенды мировой поп-музыки — нос Майкла Джексона — не в моде? Об этом 5-tv.ru решил поинтересоваться у доктора медицинских наук и профессора Тиграна Алексаняна.

По словам эксперта, ответ очевиден. Дело в том, что это ужасный результат восьми пластических операций Майкла Джексона. И это не голословное утверждение, ведь специалист лично общался с коллегой, который делал операции мировой знаменитости.

«Я был в Америке у хирурга, который оперировал артиста. Он говорил: „He is crazy! He is crazy!“ (Он сумасшедший! — Прим. ред.) про Майкла. Он все время неугомонно хотел чего-то получить. А в итоге, получил некроз кончика носа, когда пошло омертвение тканей», — прокомментировал Алексанян.

Доктор медицинских наук утверждает, что такой нос попросту не может быть в моде, так как он уродует лицо.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года от передозировки сильнодействующего обезболивающего. Укол пропофола певцу сделал его личный врач Конрад Мюррей. Согласно официальной версии, действия врача привели к смерти мирового кумира.

Ранее 5-tv.ru писал, что на распродаже в Великобритании нашли утерянную игру для Sega с Майклом Джексоном.

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