Путин отправляется в Дагестан в рамках рабочей командировки
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Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл планы российского лидера.
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану», — сказал представитель Кремля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле объяснили выбор места для выступления главы РФ Владимира Путина перед военными, принимавшими участие в сдерживании мятежа.
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