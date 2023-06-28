Путин отправляется в Дагестан в рамках рабочей командировки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 38 0

Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл планы российского лидера.

Путин отправляется в Дагестан в рамках рабочей командировки

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент России Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану», — сказал представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле объяснили выбор места для выступления главы РФ Владимира Путина перед военными, принимавшими участие в сдерживании мятежа.

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