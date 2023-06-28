Песков объяснил выбор места для обращения Путина к военным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Песков: Путин выступал на Соборной площади, потому что это историческое место

Песков объяснил выбор места для обращения Путина к военным

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Российский лидер накануне пообщался с силовиками в самом сердце столицы.

В Кремле объяснили выбор места для выступления главы РФ Владимира Путина перед военными, принимавшими участие в сдерживании мятежа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Соборная площадь была выбрана не случайно.

«Соборная площадь известная, историческое место, поэтому собрались там», — прокомментировал он.

Накануне, 27 июня, российский президент выступил перед силовиками и представителями российских ведомств на Красной площади. На территории Кремля собрались сотрудники МЧС, ФСБ, ОМОНа, полиции, ГИБДД и других структур, которые обеспечивали порядок во время попытки мятежа в РФ.

Так, 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по его тыловым лагерям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве его сообщение опровергли, назвав провокацией.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео обращения Путина к силовикам на Соборной площади.

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