«Горячий контент»: Штурм объяснила, для чего выкладывала откровенные фото

Артистка считает, что ее эротичные снимки помогают ей и фанатам.

Российская певица Наталья Штурм призналась, для чего выложила в своем личном блоге откровенные снимки. Все это ради фанатов и собственного спокойствия.

«Я так реагирую на все токсичные события. Кто-то уходит в запой, кто-то замыкается в себе, кто-то — истерит. Я же выставляю яркие фото», — заметила Штурм.

Знаменитость рассказала, что таким нестандартным способом хотела поднять настроение поклонникам, и ей это удалось.

«Как настоящий артист, я чувствую потребность отвлечь людей, переключив их внимание на горячий контент, пусть даже реакция будет негативной», — призналась певица.

Артистка подчеркнула, что многие фанаты поблагодарили ее за откровенные фотографии. С помощью такой «секс-терапии» исполнительница избавляется от стресса и тревожных состояний. Позже Наталья Штурм удалила фотографии со своей страницы. Она это объяснила тем, что они потеряли свою актуальность. Об этом артистка рассказала порталу PROZVEZD.

«Я не отказываюсь от этих фотографий, считаю, что они были необходимы „здесь и сейчас“. Мои подписчики были в восторге от них. Говорили, что я помогла им отвлечься в стрессовой ситуации», — объяснила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм продемонстрировала фигуру в купальнике.