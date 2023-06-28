Столтенберг: победа Украины является условием для дискуссии о ее членстве в НАТО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Генсек озвучил самую срочную задачу Альянса на данный момент.

Столтенберг: победа Украины является условием для дискуссии о ее членстве в НАТО

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство», — заявил Столтенберг.

Также он добавил, что сейчас главный фокус должен быть в обеспечении этой победы Украины и, собственно, это и есть главное условие для любой дискуссии о членстве страны в НАТО.

Кстати, недавно тема членства Киева в Альянсе вызвала серьезный спор между экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. По мнению Кнайсль, вступление Украины в военный блок не остановит конфликт.

Саммит Альянса пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Страны-участницы блока, по заявлению генсека Йенса Столтенберга, лишь обсудят меры по приближению вступления Украины в Альянс.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие требования выдвигают кандидатам на пост главы НАТО.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

15:59
«Чтобы избавиться от людей»: как ИИ может привести к уничтожению человечества
15:50
Зеленский: Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО
15:42
«Каким ты был, таким и остался»: Гуф оказался на грани развода с женой из-за Айзы
15:36
Столтенберг: победа Украины является условием для дискуссии о ее членстве в НАТО
15:31
Время бить тревогу? Куда пропал блогер Рома Желудь
15:29
«Уже слишком поздно»: в США указали на беспомощное положение Зеленского

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
«Богатые тоже плачут» — почему Меган и Гарри не добились успеха в Голливуде
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео