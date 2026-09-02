НАТО готовится к военному столкновению с Россией

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 89 0

Страны альянса ведут себя агрессивно.

Грушко о военном столкновении НАТО с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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Замглавы МИД Грушко: НАТО ведет дело к военному столкновению с Россией

Действия и заявления стран НАТО указывают на подготовку альянса к военному конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

По его словам, о намерениях НАТО свидетельствует комплекс шагов и публичных заявлений представителей стран — участниц альянса.

«Они (НАТО. — Прим. ред.) ведут дело к военному столкновению с Россией», — заявил Грушко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы МИД России Александр Грушко рассказал о превращении Арктики в зону геополитического соперничества. По его словам, Россия фиксирует усиление внимания стран НАТО к региону.

Дипломат отмечал, что западные страны стремятся добиться военного превосходства на Севере, однако, по его мнению, это невозможно.

В качестве примера он привел ситуацию в Балтийском регионе, который, как заявил Грушко, за несколько лет изменился из спокойной зоны в пространство конфронтации.

Также замглавы МИД РФ говорил о гибридной войне против России, которая, в частности, включает экономические ограничения. По его словам, санкции являются одним из инструментов давления на страну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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