Корвет «Резкий» продемонстрировал свои возможности на испытаниях в Японском море

Новейший корвет «Резкий» успешно справился с задачей и сбил противокорабельную сверхзвуковую ракету. Судно проходит заводские испытания в Японском море, его готовят к вводу в строй Тихоокеанского флота. Мишень запустили на расстоянии 90 километров с корабля условного противника. Экипаж «Резкого» засек ее и уничтожил.

Цель была поражена на безопасном от корабля расстоянии.