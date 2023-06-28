«Русофобский маразм»: почему отношения РФ и Финляндии не наладятся в скором времени

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 32 0

Журналист Хейсканен: смена состава правительства Финляндии не изменила русофобскую риторику страны

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Хельсинки пообещали усилить россиянам ограничения на въезд в страну. Но страна уже и так ввела их по максимуму. Что будет дальше.

По итогу заседания президента Финляндии Саули Ниинисте и министерского комитета по иностранным делам в Хельсинки заявили, что планируется ужесточить въезд в страну для россиян. Местный журналист Кости Хейсканен эксклюзивно рассказал 5-tv.ru о том, какая сейчас обстановка в стране.

«Сообщение правительства Финляндии во глава с президентом Саули Ниинисте о том, что россиянам надо запретить въезд в страну и ограничить все поездки в Финляндию и также далее в шенгенские страны, показывает, что новое только что сформировавшиеся правительство Финляндии, является таким же русофобным правительством, как и предыдущие правительство Марин», — объяснил журналист.

Кости Хейсканен отметил, что спикером Финляндии от партии «Истинные финны» выбрали русофоба, который писал о том, что чем больше российских солдат убьют, тем лучше. Такие настроения говорят о том, что нет никаких предпосылок для улучшения отношений между Хельсинки и Москвой.

Журналист напомнил, что в сентябре прошлого года россиян обманули: многим не выдали визы, за которые люди заплатили, а деньги не вернули, въездные документы аннулировали даже у тех, кто имеет недвижимость в Финляндии. И для чего-то изъяли визы у детей. Поэтому непонятно, кому еще финское правительство может ограничить въезд в страну.

Хейсканен добавил, что этот русофобский маразм транслируется США и европейскими странами. И никто даже не думает о том, чтобы понять позицию России и постараться урегулировать конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия продлила ограничения на въезд в страну для россиян.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.62
0.57 93.86
0.72
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

20:29
Президент США Байден в разговоре о Путине перепутал Украину и Ирак
20:16
«Новое философское течение»: Лолита высмеяла мышление Виктории Бони
20:01
«Жемчужина Каспийского моря»: Путин раскрыл цель поездки в Дербент
19:50
«Русофобский маразм»: почему отношения РФ и Финляндии не наладятся в скором времени
19:39
«Горячий контент»: Штурм объяснила, для чего выкладывала откровенные фото
19:23
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Важный звоночек: как себя выдает эмоционально нестабильный мужчина?
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео