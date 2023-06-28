Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Собеседники обсудили текущие вопросы взаимодействия Москвы и Нью-Дели.

Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Состоялись телефонные переговоры секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба государственного органа на официальном сайте.

Отмечается, что Патрушев и Довал в рамках дистанционной беседы обсудили актуальные для российско-индийского сотрудничества вопросы. Ими были затронуты темы развития двустороннего взаимодействия в сфере безопасности.

«И перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов», — указали в пресс-службе Совбеза.

Собеседники договорились о продолжении диалога на доверительных тонах. Контакты Москвы и Нью-Дели будут продолжаться.

Отмечается, что в ходе диалога Патрушев проинформировал иностранного коллегу о последних произошедших в Российской Федерации событиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником генштаба ВС Ирана.

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Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой

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