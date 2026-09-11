Путин провел переговоры с Моди на саммите БРИКС в Нью-Дели

В программе российского президента и индийского премьера — посещение международной промышленной выставки «Иннопром. Индия».
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС. Встреча прошла в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан» в Нью-Дели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Сообщалось, что после переговоров с Моди российский лидер вместе с ним посетит международную промышленную выставку «Иннопром. Индия».
Также состоится диалог между главами минпрома и минторга двух стран. В этот же день российский лидер вместе с другими главами государств выступит на Деловом форуме БРИКС.
При этом работа с основной повесткой саммита начнется 12 сентября. Главным событием будет встреча всех лидеров стран, состоящих в объединении.
Всего в деловом форуме будут участвовать порядка 300 человек, в том числе представители экономического блока. Участники обсудят глобальную повестку и 20-летие объединения.
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