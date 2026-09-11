Путин провел переговоры с Моди на саммите БРИКС в Нью-Дели

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

В программе российского президента и индийского премьера — посещение международной промышленной выставки «Иннопром. Индия».

Переговоры Путина и Моди

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС. Встреча прошла в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан» в Нью-Дели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Сообщалось, что после переговоров с Моди российский лидер вместе с ним посетит международную промышленную выставку «Иннопром. Индия».

Также состоится диалог между главами минпрома и минторга двух стран. В этот же день российский лидер вместе с другими главами государств выступит на Деловом форуме БРИКС.

При этом работа с основной повесткой саммита начнется 12 сентября. Главным событием будет встреча всех лидеров стран, состоящих в объединении.

Всего в деловом форуме будут участвовать порядка 300 человек, в том числе представители экономического блока. Участники обсудят глобальную повестку и 20-летие объединения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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