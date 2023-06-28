Президент США Байден в разговоре о Путине перепутал Украину и Ирак

Президент США Байден заявил, что Путин явно проигрывает конфликт в Ираке
Фото: Reuters / LEAH MILLIS
Президент США постоянно меняет местами страны и события.
Глава США Джо Байден в очередной раз перепутал Украину и Ирак. Но эта ошибка стала катастрофической.
«Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», — отметил Байден, отвечая на вопрос, не ослабил ли Путина мятеж 24 июня.
Возникает ощущение, что американский лидер застрял в 2011 году, когда еще был вице-президентом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байден снова публично опозорился с телесуфлером во время выступления.
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