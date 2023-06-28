«Конец цитаты»: Байден снова публично опозорился во время выступления

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 73 0

Daily Express US: Байден прочитал подсказку телесуфлера «конец цитаты»

«Конец цитаты»: Байден снова публично опозорился во время выступления

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Американский лидер не заметил окончания своей речи и не смог вовремя остановиться.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме вслух прочитал подсказку телесуфлера. Об этом пишет Daily Express US.

Уточняется, что Байден говорил о восторженной реакции американцев на его инициативу по развитию в США сетей высокоскоростного интернета и случайно прочел подсказку телесуфлера о завершении цитаты.

«Как написала Бет, „это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30-40-е годы обеспечил фермы электричеством“. Конец цитаты», — произнес президент США.

Аналогичный казус произошел с Байденом в июле прошлого года во время выступления о «защите репродуктивного здоровья» на одном из американских телеканалов.

«Конец цитаты. Повторите строку», — сказал Байден в эфире.

Фрагмент с ляпом американского президента тогда мгновенно разошелся по соцсетям, вызвав шквал насмешек, издевательств и требований об отставке Байдена. Реакция на его ошибку в этом году гораздо сдержаннее. Если бы не журналисты, возможно, никто бы не обратил на нее внимание. Слишком уж частым и привычными стали нелепые ситуации, в которых оказывается американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Байден «воскресил» Елизавету II во время своей речи.

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