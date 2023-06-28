Владимир Путин выступил за продолжение поддержки российского виноделия

Президент России Владимир Путин поддержал идею по продлению мер поддержки российского виноделия. В ходе совещания по вопросам развития туризма глава государства отметил, что в этом случае предприятия должны будут брать на себя обязательства — направлять дополнительные средства от налоговых льгот в развитие производств.

«Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024–2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», — сказал президент.

Он также отметил, что Дагестан преуспевает в этом деле. Республика, по его словам, имеет успешный опыт по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет.

Совещание по вопросам развития туризма проходит вечером 28 июня в Дагестане.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что в России есть все условия для развития внутреннего туризма.