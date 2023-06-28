Путин: в России есть все условия для развития внутреннего туризма

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40 0

Поездки возможны на любой вкус.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

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Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации созданы все условия для развития внутреннего туризма. В других странах нет такого разнообразия в выборе маршрута для поездок. Об этом президент сообщил во время совещания по туризму, которое проходит вечером 28 июня в Дагестане.

Также Путин отметил, что важно стремиться к повышению уровня безопасности и доступности, также необходимо учитывать потребности и пожелания людей с разным достатком. Президент упомянул, что перед государством и бизнесменами стоит общая важная задача — обеспечить высокое качество услуг по туризму.

«Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть», — подчеркнул президент.

Ранее, 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин заметил, что все формальности для иностранных туристов в РФ должны быть удобными.

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