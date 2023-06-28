Путин заявил об отсутствии сомнений в поддержке народа в связи с событиями 24 июня

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Президент Путин заявил, что не сомневался в поддержке народа во время мятежа 24 июня

Фото, видео: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Ситуацию с главой ЧВК «Вагнер» президент РФ прокомментировал на встрече с лидером Дагестана Сергеем Меликовым.

Президент России Владимир Путин был уверен, что сограждане поддержат его решения, связанные с событиями 24 июня. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с лидером Дагестана Сергеем Меликовым. Тот, в свою очередь, отметил — все население республики сочло действия Путина оптимальными в сложившейся ситуации.

«Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране», — сказал российский президент в ответ Меликову.

Вечером 23 июня прозвучали провокационные заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ. Ведомство официально опровергало соответствующие высказывания и предупредило о риске вооруженного мятежа. На следующий день Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать все, чтобы обеспечить безопасность страны.

По согласованию с Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко вступил в переговоры с Пригожиным. В результате было решено, что развязывание «кровавой бойни» на собственной земле недопустимо. Также были найдены приемлемые для обеих сторон условия для мирного разрешения ситуации.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер».

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