Американский президент заявил, что общался с китайским коллегой больше, чем с кем-либо еще из мировых лидеров. Так ли это?

Президент США Джо Байден заявил, что проводил личные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо из мировых лидеров. Он насчитал 68 раз, причем большая часть этих встреч произошла, когда оба были вторыми лицами своих государств. О своих подсчетах американский глава рассказал в ходе выступления с речью на тему экономики в Чикаго, пишет РИА Новости.

«Для (президента США) Барака (Обамы) было не по рангу проводить время (с Си Цзиньпином), но я провел с ним много времени. Я встречался с ним наедине, только он, я и переводчик-синхронист, 68 раз, 68 часов — больше, чем 68 часов», — сказал Байден.

Продолжая речь, президент США отметил, что проехал в компании китайского коллеги более 27 тысяч километров.

Во время своего выступления, полного математических расчетов, президент Соединенных Штатов добавил, что «сдал все свои записи». Эта фраза прозвучала как намек на серию скандалов с присвоением первыми лицами США секретных документов. Предшественнику Байдена Дональду Трампу ситуация принесла много проблем, в том числе уголовное преследование. Действующий лидер пока не дошел до стадии юридических последствий.

«Решайте свои проблемы»: в КНР жестко ответили на заявления Байдена

Зато Трамп, как писал ранее 5-tv.ru, оказался единственным из американских президентов, чьи предки не были рабовладельцами. Рабами также владели родственники двух судей Верховного суда, 11 действующих губернаторов и 100 членов Конгресса.