Ушел из жизни ростовский театральный актер Валерий Воронин

Театральный деятель и режиссер Валерий Воронин скончался в возрасте 67 лет. Об этом пишет «Российская газета», не уточняя причину смерти.

Актер впервые появился на экране в 2014 году. Зритель мог увидеть его в роли Николая Севостьянова в сериале-мелодраме «Если ты не со мной».

В остальном деятельность Воронина была связана с театром. Окончив Ростовское училище искусств, он стал работать в местном академическом молодежном театре.

За годы карьеры Воронин сыграл Стародума в «Недоросле», Вершинина в «Трех сестрах», казака Чуба в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Клавдия в «Гамлете», Страшилу в «Волшебнике изумрудного города», лорда Гилдоя в «Капитане Бладе».

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