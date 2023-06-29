Ушел из жизни ростовский театральный актер Валерий Воронин

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Рита Миронова
Рита Миронова 74 0

Сердце актера остановилось в 67 лет. Что с ним произошло?

Ушел из жизни ростовский театральный актер Валерий Воронин

Фото: Кадр из сериала «Если ты не со мной», 2014 г.

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Театральный деятель и режиссер Валерий Воронин скончался в возрасте 67 лет. Об этом пишет «Российская газета», не уточняя причину смерти.

Актер впервые появился на экране в 2014 году. Зритель мог увидеть его в роли Николая Севостьянова в сериале-мелодраме «Если ты не со мной».

В остальном деятельность Воронина была связана с театром. Окончив Ростовское училище искусств, он стал работать в местном академическом молодежном театре.

За годы карьеры Воронин сыграл Стародума в «Недоросле», Вершинина в «Трех сестрах», казака Чуба в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Клавдия в «Гамлете», Страшилу в «Волшебнике изумрудного города», лорда Гилдоя в «Капитане Бладе».

Как режиссер он поставил спектакль «Непорочное зачатие» по мотивам пьесы Найденова «Гусиные лапки»

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