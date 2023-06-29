Сбитый над США китайский аэростат использовал американское оборудование
WSJ: сбитый над США китайский аэростат использовал американское оборудование
Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 1st Class Tyler Th
Американские спецслужбы усомнились, что аппарат был предназначен для мониторинга погоды, о чем ранее заявлял Пекин.
Сбитый в небе над США китайский аэростат был оборудован произведенной в Штатах техникой. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на проведенное ФБР и разведкой расследование.
«Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства», — написано в материале.
В рамках расследования удалось установить, что американские системы на воздушном аппарате помогли ему делать фото и видео, а также получать другую информацию. Уточняется, что часть оборудования можно было найти в свободной продаже.
Кроме того, аэростат был «напичкан» китайскими датчиками и другой техникой, которая подтверждает шпионские цели использования аппарата. ФБР и разведка сомневаются, что объект занимался мониторингом погоды, как заявлялось ранее китайской стороной.
Чиновники уверяют, что аэростат в период выполнения полета не направлял в Китай данные. Возможно, причиной стал некий сбой, однако из-за чего он произошел, не уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал, что береговая охрана США обнаружила останки людей в обломках батискафа «Титан».
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