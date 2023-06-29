Береговая охрана США обнаружила останки людей в обломках батискафа «Титан»
Части глубоководного аппарата были подняты со дна Атлантики.
Фото: www.globallookpress.com / ABACA
Береговая охрана США обнаружила среди обломков затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», предположительно, человеческие останки. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Отмечается, что предполагаемые останки доставят в американский порт, а после специалисты проведут экспертизу.
До этого стало известно, что со дна Атлантики были подняты обломки затонувшего батискафа, в том числе нос подводной лодки.
Батискаф «Титан», направлявшийся к затонувшему в 1912 году «Титанику», пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран. Спустя несколько дней после пропажи были обнаружены его обломки, экипаж официально признали погибшим.
«Титаник» продолжает забирать души: как переплетены судьбы людей, связанных с лайнером
Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть туристов наступила мгновенно.
Ранее, писал 5-tv.ru, профессор Международного университета Флориды Эйлин Марию Марти рассказал, как погибли члены экипажа батискафа.
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