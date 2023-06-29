Предмет «Основа безопасности и защита Родины» будет введен в школах России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Минпросвещения: урок «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах РФ в 2024 году

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» будет введен в школах России

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Разработкой учебной программы займутся, в том числе, представители МЧС и Минобороны.

В расписании российских школ появится предмет «Основа безопасности и защита Родины». Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева в рамках своего выступления на круглом столе в Госдуме, передает агентство ТАСС.

«У нас появляется новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины», — прокомментировала она.

По словам Тимофеевой, на данном этапе началось формирование рабочей группы, которая займется разработкой учебной программы. Она отметила, что среди авторов будут представители МЧС и Минобороны. Учебники будут разрабатываться как для учеников средней, так и основной школы. Ожидается, что новый урок появился в учреждениях уже 1 сентября 2024 года.

В Минпросвещения добавили, что сегодня в российских учебных заведениях наблюдается нехватка педагогов по ОБЖ и технологии, однако эта проблема решаема программами переподготовки.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьники смогут посещать уроки физкультуры только при наличии медсправки.

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