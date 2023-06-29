Песков отреагировал на новости о сне президента США Джо Байдена под ИВЛ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Песков не стал комментировать состояние здоровья президента США Джо Байдена

Песков отреагировал на новости о сне президента США Джо Байдена под ИВЛ

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

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В Кремле указали на важность сохранения эффективности оценки происходящего со стороны Штатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новости, что американский лидер Джо Байден во время сна использует аппарат ИВЛ. В беседе с журналистами официальный представитель Кремля заявил, что считает некорректным комментировать тему чужого здоровья.

«Что касается здоровья — не считаю возможным комментировать», — сообщил он.

Песков добавил, что для всего мира остается важным, чтобы американская сторона сохраняла предсказуемость и эффективность оценок происходящего. Он выразил надежду на то, что во время своего последнего выступления Байден просто оговорился и спутал Украину с Ираком.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США в разговоре о Владимире Путине перепутал Украину и Ирак. Он с полной уверенностью заявил, что российская сторона проигрывает в столкновениях на иракских территориях.

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