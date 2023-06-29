Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях россиян

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58 0

Государство поможет копить — готово софинансировать взносы в течение первых трех лет после вступления человека в программу.

Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях россиян

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Госдума приняла закон, согласно которому с начала 2024 года в России будет запущена программа долгосрочных сбережений граждан. Документ был инициирован правительством РФ по поручению президента Владимира Путина.

Известно, что программа стартует 1 января 2024 года, при этом участие в ней будет добровольным. Все желающие смогут заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами.

Сбережения будут сформированы за счет взносов россиян, а также их прежних накоплений. Кроме того, вносить средства смогут их работодатели. Сбережения будут застрахованы аналогично банковским вкладам, однако на удвоенную сумму — 2,8 миллиона рублей.

Использовать сбережения с целью получения дополнительного дохода можно будет после 15-летнего участия в программе или в случае, если ее участник достигнет определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Получить средства досрочно без утрат можно будет только в особых экстренных случаях. Например, при необходимости оплатить дорогостоящее лечение.

Уточняется, что сбережения также будут подлежат наследованию.

Государство будет помогать участникам программы — для формирования взноса в течение первых трех лет добавлять по 36 тысяч рублей. При этом, чем ниже доход участника программы, тем сильнее будет поддержка со стороны государства. Есили доход человека составляет ниже 80 тысяч рублей, то на каждый внесенный рубль ему будет доплачиваться еще один сверху. При доходе до 150 тысяч размер поддержки составит один рубль на два рубля. Если доход участника программы выше 150 тысяч рублей — рубль на каждые четыре рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме призвали увеличить ставку НДФЛ для москвичей-миллионеров.

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