Валдис Пельш признал госпитализацию из-за проверки сердечных сосудов

В СМИ то и дело появлялась противоречивая информация, которую телеведущий до сегодняшнего дня не комментировал.

Валдис Пельш наконец признал свой визит в медицинский центр в Москве. Он рассказал KP.RU о том, что ему проводили очень сложное обследование — коронарографию, которая должна была выявить или исключить проблемы с сосудами в сердце.

Дело в том, что известный российский телеведущий готовился к восхождению на гору Чогори для участия в съемках документального проекта. Без тщательного обследования у врачей, Пельша просто-напросто не допустили бы до экспедиции.

«Оно необходимо, чтобы врачи были уверены, что мой организм выдержит, и со спокойной душой могли меня отпустить», — заявил актер.

Телеведущий отметил, что гора Чогори является достаточно сложным маршрутом даже для опытных альпинистов. Почти вся съемочная группа уже отправилась на гору, совсем скоро Пельш поедет за ними.

Валдис Пельш обратился в больницу 13 июня. По данным источника 5-tv.ru, он был госпитализирован из-за нарушения сердечного ритма. Утром 15 июня артист выписался из больницы после коронарографии — чаще всего ее проводят после появления проблем прохождения крови через сосуды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валдис Пельш рассказал о наличии у него внебрачных детей.