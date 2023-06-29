«Сердце радуется»: Путин оценил креативных и думающих людей России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Путин заявил, что Россия сможет спокойно и ритмично преодолеть все сложности

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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По мнению главы государства, такие граждане вызывают в нем чувство уверенности.

Президент России Владимир Путин очень радуется тому, сколько креативных и умных людей живут в нашей стране. Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, все проблемы такие люди решают с необычным подходом и задором.

«Честно говорю, сердце радуется, что у нас много людей в стране, как сейчас принято говорить — креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна», — говорит Путин.

Он также добавил, что желает всем этим людям от всего сердца успехов. Ведь благодаря им и их достижениям возникает чувство уверенности.

«Какие бы сложности не возникали в России, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем», — заключил президент.

Конкурс лучших новых отечественных брендов проводится по поручению Путина. Его задача — поддержать новые российские бренды, которые могут способствовать «перезагрузке» экономической и социальной сферы страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин заявил об отсутствии пустых полок в России.

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