«Слава Богу»: Путин заявил об отсутствии пустых полок в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Путин заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя на это все надеялись

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Все возможности для продвижения брендов уже задействовали торговые сети.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись. Об этом он сказал во время своего выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, все возможности для продвижения российских брендов уже задействовали крупные торговые сети и интернет-площадки.

«У нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», — сказал Путин.

Он также заявил, мир из-за западных санкций не рухнул, а для компаний России и вовсе расширились возможности, а также освободились новые направления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин отметил неэффективность западных санкций.

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