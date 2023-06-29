«Не торопите психику»: как пережить развод и вернуться к нормальной жизни

Почему не стоит спешить строить что-то новое?

Бывает такое, что люди расстаются — иногда разрыв становится болезненным, особенно, если его причиной послужили измена или трагическое событие. О том, как справиться с этой болью, 5-tv.ru спросил у психолога Евгения Идзиковского.

По словам эксперта, основная идея, которая поможет преодолеть не только развод, но и большинство негативных переживаний, заключается в том, что вы можете позволить себе испытывать негативные эмоции и находиться в таком состоянии. Бороться со своими чувствами в целом не целесообразно, но в случае действительно значимых потрясений, каких-то потерь, разводов — это необходимо.

«Если вы пытаетесь как-то преодолевать то, что внутри вас, то наоборот, вы только цементируете и усиливаете. Поэтому рекомендуется пообщаться с друзьями, найти каки-то значимых людей, поговорить о том, что с вами происходит и о то, что вы чувствуете. Это хороший первый этап», — поделился методикой Идзиковский.

Также, по словам психолога, не стоит торопиться строить что-то новое.

«Дайте себе время, дайте себе пространство. Побудьте с тем, что есть в вашей жизни. Позвольте вашим мыслям самоорганизоваться, возникнуть каким-то новым целям, желаниям. То есть не торопите психику. Она сама справится, на самом деле. И она неплохо умеет это делать. Но ей, возможно, нужно какое-то время», — советует психолог.

В таких случаях обращение к специалисту будет необходимым только после того, как придет чувство, что уже «должно было бы отпустить, а вас не отпускает», отмечает специалист. Если ощущается, что есть соответствие между событиями и переживаниями, значит все происходит так, как надо.

«Вам просто надо столько-то времени подождать. Это крайне важная идея. Потому что у нас в стране не принято ни себе, ни другим „быть в негативе“. Считается, что, если человек чувствует себя плохо, его надо обязательно из этого вывести. Это не подходит в таких ситуациях», — считает эксперт.

Самое важное — переработать чувства, обдумать произошедшее, а также найти причины, почему так случилось. Помимо этого, стоит поискать какие-то новые поведенческие стратегии, чтобы пережитый опыт больше не повторялся.

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