«Могут послать и подальше»: Путин пошутил про российских чиновников

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Путин пошутил, что российские чиновники могут послать подальше

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

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Глава государства согласился, что в стране есть проблемы с донесением идей населения до властей. Однако и решение тоже есть.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники могут «послать подальше». Так глава государства пошутил в ответ на вопрос из зала в рамках пленарной сессии на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Автор вопроса сообщила, что порой на пути человека с инициативой встречаются чиновники, которые гоняют его «то налево, то направо».

«Это не самый плохой вариант. Могут послать и подальше», — заметил Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что безвыходных путей нет. Он напомнил, что ежегодно государство проводит в российских городах конкурсы, на которые выделяются немалые деньги. Там от граждан принимают разные инициативы и обрабатывают их.

Путин заметил, проблема с донесением идей до властей существует, однако «коридоры» для их решения тоже есть. Он считает, что порой инициативы стоит принимать не только от физических лиц, но и от организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил креативных и думающих людей России.

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«Могут послать и подальше»: Путин пошутил про российских чиновников

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