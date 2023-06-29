МИД РФ осудил сожжение Корана в Швеции: «Потакание религиозным радикалам»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

МИД РФ осудил сожжение Корана в Швеции

МИД РФ осудил сожжение Корана в Швеции: «Потакание религиозным радикалам»

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Москва предостерегла — безнаказанность таких провокаций может привести к катастрофическим последствиям.

МИД РФ осудил проведенную в Стокгольме акцию сожжения Корана. На официальном сайте внешнеполитического ведомства было опубликовано заявление посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.

По его словам, очередной вопиющий факт исламофобии произошел в Швеции в Курбан-Байрам — один из самых значимых праздников в исламе. Мигрант из Ирака надругался над священной книгой мусульман в двух шагах от главной городской мечети с особым цинизмом, отметил Аскальдович.

Он обратил внимание, что шведская полиция не предприняла ничего, чтобы пресечь акцию. Болеее того, правоохранители обеспечили безопасность во время ее проведения, а власти дали официальное разрешение на ее реализацию — якобы не нашли достаточных оснований для ее запрета.

«Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма», — написано в публикации министерства.

Аскальдович осудил такую форму «демократии» и проявления «свободы слова», назвав произошедшее произволом и вседозволенностью. По его словам, безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.

В МИД вызвали недоумения комментарии премьер-министра Швеции и заместителя представителя Госдепартамента США, которые назвали действия законными. Ведомство призвало мировое сообщество оказать противостояние религиозному экстремизму.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сожжение Корана в Швеции.

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