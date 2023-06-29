Москвичку, подозреваемую в убийстве годовалого ребенка, увезли на «скорой»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 64 0

На теле малыша были обнаружены множественные ножевые ранения. Действительно ли родная мать могла совершить такое зверство?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жительницу Москвы, которую подозревают в убийстве своего годовалого ребенка, увезли из квартиры на машине скорой помощи. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах женщина в окружении врачей выходит из подъезда жилой многоэтажки на Онежской улице и садится в машину «скорой помощи». Вопросы журналистов о том, почему она лишила жизни малыша, проигнорировала. Остальные подробности выясняются.

Ранее в столичном Следственном комитете сообщили, что ребенка без признаков жизни обнаружил в квартире сожитель подозреваемой. На теле малыша были обнаружены множественные ножевые ранения. На месте происшествия продолжают работать следователи. Также проверяется информация о наличии у подозреваемой психических расстройств. Известно, что женщина 1999 года рождения.

На месте происшествия продолжают работать следователи.На месте происшествия продолжают работать следователи. Фото: Следственный комитет РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с высоты на юге Москвы.

+15° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
87.03
1.41 95.11
1.25
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

0:07
Трутнев рассказал о чиновниках, решивших отправиться добровольцами в зону СВО
23:50
Москвичку, подозреваемую в убийстве годовалого ребенка, увезли на «скорой»
23:36
Стало известно о готовности США передать Украине ракеты ATACMS
23:21
«Лишний раз убедилась — абьюзер»: Волкова о бывшем сожителе Боякове
23:06
На глазах слезы: раскрыты детали гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге
22:51
Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз в 53 года

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
«Как тараканы или клопы»: Васильева раскрыла секрет сбежавших из России артистов
«Жизненная емкость легких падает»: почему Джо Байден спит под ИВЛ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео