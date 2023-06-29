Москвичку, подозреваемую в убийстве годовалого ребенка, увезли на «скорой»

Жительницу Москвы, которую подозревают в убийстве своего годовалого ребенка, увезли из квартиры на машине скорой помощи. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах женщина в окружении врачей выходит из подъезда жилой многоэтажки на Онежской улице и садится в машину «скорой помощи». Вопросы журналистов о том, почему она лишила жизни малыша, проигнорировала. Остальные подробности выясняются.

Ранее в столичном Следственном комитете сообщили, что ребенка без признаков жизни обнаружил в квартире сожитель подозреваемой. На теле малыша были обнаружены множественные ножевые ранения. На месте происшествия продолжают работать следователи. Также проверяется информация о наличии у подозреваемой психических расстройств. Известно, что женщина 1999 года рождения.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Фото: Следственный комитет РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с высоты на юге Москвы.