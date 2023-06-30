Стало известно об отказе миллиардера Игоря Макарова от российского гражданства

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Forbes: миллиардер Игорь Макаров отказался от гражданства РФ

Стало известно об отказе миллиардера Игоря Макарова от российского гражданства

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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С 2023 года предприниматель является только гражданином Кипра.

Предприниматель Игорь Макаров, миллиардер, основатель и президент Международной группы компаний Areti, создавший в 1992 году первую в России независимую газовую компанию «Итера», более не является гражданином РФ. Об этом стало известно благодаря публикации американского журнала Forbes, в которой фигурировал бизнесмен.

В профиле Макарова на сайте издания сказано, что в 2023 году он отказался от российского паспорта. Отмечается, что теперь миллиардер имеет только гражданство Кипра.

В 2020 году местная газета Politis раскрыла имена людей, получивших кипрские документы в 2008–2012 годах. Паспорт для себя и семьи в обмен на инвестиции на территории острова. В числе участников программы был и Макаров.

Бизнесмен занимает 1468 место в списке богатейших людей мира по данным Forbes. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Его именем также завершается пятерка самых обеспеченных жителей Кипра.

В 2022-м Макаров попал под санкции Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия подписали контракты на 110 миллиардов рублей.

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Стало известно об отказе миллиардера Игоря Макарова от российского гражданства

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